Казахстанские спортсмены приняли участие в открытии Паралимпиады-2020 в Токио

Казахстанские паралимпийцы приняли участие в торжественной церемонии открытия Паралимпийских игр-2020, которая прошла сегодня, 24 августа, в Токио на олимпийском стадионе, сообщают Vesti.kz.

Знаменосцами сборной Казахстана стали двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Азии по паратаеквондо Нурлан Домбаев и серебряная призерка Паралимпиады-2016 в пауэрлифтинге Раушан Койшыбаева.

Страну на соревнованиях представят рекордное количество участников - 25 спортсменов в семи видах спорта. Уже завтра, 25 августа, в борьбу за медали вступит Роман Агалаков. Он выступит на дистанции 100 метров баттерфляем (S13).

В прямом эфире Паралимпиаду-2020 покажет телеканал Qazsport.

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