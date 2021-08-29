Казахстан завоевал четвертую медаль на Паралимпиаде-2020

Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина вышла в финал Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/2 финала весовой категории свыше 70 килограммов Байбатина одержала победу над Каролиной Костой из Италии.

Таким образом, казахстанка будет бороться за золото, гарантировав себе как минимум серебряную медаль.

Обновление: Байбатина уступила в финале и стала серебряной призеркой.

Отметим, что в копилке сборной Казахстана три медали на Паралимпиаде-2020 - золото в пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев, еще два серебра принесли дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.

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