Дзюдоистка Байбатина проиграла в финале и принесла Казахстану третье серебро Паралимпиады-2020

Казахстанская дзюдоистка Зарина Байбатина проиграла в финале Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финале весовой категории свыше 70 килограммов Байбатина уступила представительнице Азербайджана Дурсадаф Каримовой.

Таким образом, казахстанка стала серебряной призеркой Параигр.

Отметим, что в копилке сборной Казахстана теперь четыре медали на Паралимпиаде-2020 - золото в пауэрлифтинге завоевал Давид Дегтярев, еще два серебра принесли дзюдоисты Ануар Сариев и Темиржан Даулет.

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