Казахстан провел схватку за полуфинал Паралимпиады-2024

Казахстанская таеквондистка Милана Красавцева не смогла выйти в полуфинал весовой категории до 52 килограммов (класс К44) Паралимпийских игр-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она уступила мексиканке Джессике Гарсие Куиджано.

Тем не менее у Красавцевой есть шанс побороться за бронзу Паралимпиады через утешительный раунд, который начнется в 20:20.

Соревнования будут проходить с 29 августа по 8 сентября. Нашу команду представят 25 спортсменов в семи видах спорта.

Казахстан с победы стартовал на Паралимпиаде-2024