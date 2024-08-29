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Паралимпиада
Вчера 17:36
 

Казахстан провел схватку за полуфинал Паралимпиады-2024

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Казахстан провел схватку за полуфинал Паралимпиады-2024 ©t.me/mediaparis2024

Казахстанская таеквондистка Милана Красавцева не смогла выйти в полуфинал весовой категории до 52 килограммов (класс К44) Паралимпийских игр-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

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Казахстанская таеквондистка Милана Красавцева не смогла выйти в полуфинал весовой категории до 52 килограммов (класс К44) Паралимпийских игр-2024 в Париже, передают Vesti.kz.

В четвертьфинале она уступила мексиканке Джессике Гарсие Куиджано.

Тем не менее у Красавцевой есть шанс побороться за бронзу Паралимпиады через утешительный раунд, который начнется в 20:20.

Соревнования будут проходить с 29 августа по 8 сентября. Нашу команду представят 25 спортсменов в семи видах спорта.

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