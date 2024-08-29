Казахстан провел схватку за полуфинал Паралимпиады-2024
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Казахстанская таеквондистка Милана Красавцева не смогла выйти в полуфинал весовой категории до 52 килограммов (класс К44) Паралимпийских игр-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
Казахстанская таеквондистка Милана Красавцева не смогла выйти в полуфинал весовой категории до 52 килограммов (класс К44) Паралимпийских игр-2024 в Париже, передают Vesti.kz.
В четвертьфинале она уступила мексиканке Джессике Гарсие Куиджано.
Тем не менее у Красавцевой есть шанс побороться за бронзу Паралимпиады через утешительный раунд, который начнется в 20:20.
Соревнования будут проходить с 29 августа по 8 сентября. Нашу команду представят 25 спортсменов в семи видах спорта.
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