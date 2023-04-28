Казахстан выиграл дуэль у Узбекистана за золото ЧА по пара дзюдо

Казахстанец Ергали Шамей стал чемпионом Азии по пара дзюдо. В финале категории J1 (тотально незрячие спортсмены) до 73 килограммов он победил Шохруха Мамедова из Узбекистана, сообщает пресс-служба Федерации пара дзюдо.

Бронзу завоевали иранец Махди Борчлоу и кыргызстанец Маматибраим Суранов.

Отметим, что это третья медаль сборной Казахстана на чемпионате Азии, который проходит в Астане. До этого золото среди женщин завоевала Даяна Федосова (J2-57 килограммов) и серебряную медаль выиграла Акмарал Науатбек (J2-52 килограмма).

Чемпионат Азии проходит во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и продлится до 30 апреля.

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