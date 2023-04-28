Парадзюдоистка из Казахстана стала победительницей чемпионата Азии

Казахстанская парадзюдоистка Даяна Фидосова завоевала золото на проходящем в Астане чемпионате Азии, сообщает пресс-служба Федерации пара дзюдо.
Она выступала среди слабовидящих спортсменов в весе до 57 килограммов.
Фидосова провела на турнире четыре схватки и во всех одержала победы.
Напомним, что это вторая медаль сборной Казахстана на чемпионате Азии. До этого Акмарал Науатбек завоевала серебро.
Чемпионат Азии проходит во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане. Турнир продлится до 30 апреля.
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