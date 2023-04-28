Казахстан завоевал первую медаль на чемпионате Азии по пара дзюдо

Акмарал Науатбек завоевала для Казахстана первую медаль на чемпионате Азии по пара дзюдо, сообщает пресс-служба Федерации пара дзюдо страны.

Девушка выступила в весе до 48 килограммов в категории J2 - среди слабовидящих дзюдоистов. Она заняла второе место.

"Сегодня я стала серебряным призером чемпионата Азии. Цель состояла в том, чтобы выиграть золото и исполнить наш гимн на мировом старте, который проходит на нашей же родине. К сожалению, из-за своей ошибки я упустила золото. Я извиняюсь перед всеми болельщиками, возлагавшими на меня свои надежды.

Это были мои первые соревнования в качестве чемпионки мира. Я извлеку урок из этой ошибки и буду усердно работать к следующим соревнованиям. Самая большая и главная моя цель - Паралимпийские игры. Весь мой фокус и настрой направлены на эти соревнования", - сказала Науатбек.

Победительницей в этой весовой категории стала Лобар Хурромова из Узбекистана, а Кокила (Индия) и Юи Фудзиуара (Япония) разделили бронзу.

Чемпионат Азии проходит во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане. Турнир продлится до 30 апреля.

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