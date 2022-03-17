Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Олимпиада-2026
Сегодня 14:04
 

В сборной Казахстана показали форму на Олимпиаду-2026

Представитель сборной Казахстана по лыжному двоеборью Чингиз Ракпаров продемонстрировал форму национальной команды на зимние Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии, передают Vesti.kz.

Ракпаров станет единственным спортсменом, представляющим Казахстан в лыжном двоеборье на предстоящей Олимпиаде. Видео с презентацией экипировки опубликовано в социальных сетях и уже вызвало активное обсуждение среди болельщиков.


Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Казахстан на главном зимнем старте четырёхлетия будет представлен 36 спортсменами в 10 видах спорта.

Полный список участников сборной Казахстана на Олимпиаду-2026 доступен по ссылке.

