В сборной Казахстана показали форму на Олимпиаду-2026

Представитель сборной Казахстана по лыжному двоеборью Чингиз Ракпаров продемонстрировал форму национальной команды на зимние Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии, передают Vesti.kz.

Ракпаров станет единственным спортсменом, представляющим Казахстан в лыжном двоеборье на предстоящей Олимпиаде. Видео с презентацией экипировки опубликовано в социальных сетях и уже вызвало активное обсуждение среди болельщиков.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Казахстан на главном зимнем старте четырёхлетия будет представлен 36 спортсменами в 10 видах спорта.

