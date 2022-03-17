Церемония открытия Олимпиады-2026: прямая трансляция в Казахстане

Сегодня, в ночь с 6 на 7 февраля, в Италии пройдет официальная церемония открытия зимних Олимпийских игр-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Церемония открытия пройдёт в необычном формате и охватит сразу несколько локаций. Центральной площадкой торжеств станет легендарный стадион "Сан-Сиро" в Милане.

Праздничные мероприятия состоятся и в олимпийских кластерах, расположенных в разных регионах северной части страны. Олимпийский огонь будет зажжён не только в Милане, но и в Кортина-д’Ампеццо, одном из ключевых центров Игр.

Церемония открытия начнётся в 23:55 и будет показана в прямом эфире в Казахстане. Ранее стало известно расписание выступлений спортсменов из Казахстана на Играх-2026.

