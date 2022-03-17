Стало известно, сколько потратил Казахстан на подготовку спортсменов к Олимпиаде-2026

Министр туризма и спорта Казахстана Ербол Мырзабосынов заявил, что на подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм выделили 13,3 миллиарда тенге, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

По словам министра, сборная Казахстана рассчитывает на 98 лицензий на предстоящую Олимпиаду, которые будут добыты в 10 видах спорта.

Для качественной подготовки спортсменов из республиканского и местного бюджетов выделены существенные средства.

"Общий объем финансирования составил 13,3 миллиарда тенге. Из них 585 миллионов тенге – средства федераций. 5,3 миллиарда тенге – из республиканского бюджета, 6,2 миллиарда тенге – из местного бюджета, 1,2 миллиарда тенге – из Фонда поддержки туризма и спорта", - заявил министр во время заседания правительства РК.

На Олимпиаде-2026 планируется участие 35 казахстанских спортсменов, в то время как в прошлых Играх участвовали 34 человека.

Сколько у Казахстана лицензий на Олимпиаду-2026

На данный момент Казахстан имеет 23 олимпийские лицензии в трёх видах спорта (шорт-трека, конькобежного спорта и фигурного катания). Окончательное количество квот станет известно в конце января 2026 года.

Зимняя Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В них будут разыграны 38 комплектов медалей.

Ранее была показана форма сборной Казахстана для Олимпиады-2026.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!