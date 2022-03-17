Прямая трансляция старта казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2026

Сегодня, 7 февраля, в Италии официально стартовали XXV Зимние Олимпийские игры и в этот же день выступят несколько представителей Казахстана, передают Vesti.kz.

Церемония открытия состоялась на легендарном стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Сборную Казахстана на главных зимних стартах четырёхлетия представят 36 спортсменов. В прямом эфире Олимпиаду покажут телеканалы Qazaqstan, Qazsport, "Хабар" и Jibek Joly.

В частности, 7 февраля, выступят представительницы Казахстана в лыжном скиатлоне среди женщин: Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник и Дарья Ряжко. Прямую трансляцию смотрите в 17:00 на телеканале Qasport.

В 20:00, в рамках конькобежной гонки на 3000 метров среди женщин от Казахстана выступят: Надежда Морозова, Елизавета Голубева, Кристина Силаева. Трансляция также будет доступна на Qasport.

Кроме того, на Олимпиаде-2026 будут разыграны первые комплекты медалей. В программу дня включены финальные соревнования по лыжным гонкам, конькобежному спорту, горнолыжному спорту и прыжкам с трамплина.

