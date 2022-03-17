В Италии состоялось официальное открытие зимних Олимпийских игр-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz с места событий. Участие в нем приняли и казахстанские спортсмены.

Главное торжество прошло на футбольном стадионе "Сан‑Сиро" в Милане. Но также парады атлетов организовали в горном кластере.

Церемония - уникальная. Впервые в истории были установлены сразу две чаши с олимпийским огнем. Их зажгли одновременно в Милане и в Кортина‑д’Ампеццо.

Вот таким необычным образом факел был доставлен в горный кластер в Ливиньо.

Идея церемонии - Милан как столица мировой моды. В центре внимания был легендарный кутюрье Джорджио Армани, который скончался в прошлом году.

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2006 в Турине гимн исполнял оперный певец Андреа Бочелли. Спустя ровно 20 лет он выступил во время финальной эстафеты огня с произведением Nessun Dorma. Зажечь огонь зимних Олимпийских игр-2026 доверили трехкратным олимпийским чемпионам, звездам горнолыжного спорта - Альберто Томбе и Деборе Компаньони.

Также выступили такие мировые звезды, как певицы Мэрайя Кэри и Лаура Паузини, пианист-виртуоз Лан Ланг, а также голливудская звезда Шарлиз Террон.

Знаменосцем Казахстана в Милане стал шорт-трекист Денис Никиша.

Знаменосцем Казахстана в Ливиньо стала могулистка Аяулым Амренова.

В состав национальной сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских дисциплинах. Мужчин и женщин в команде поровну — по 18.

Всего на Олимпиаде-2026 в Италии будет разыграно 116 комплектов наград. Это на семь больше, чем на предыдущих Играх-2022 в Пекине. Соревнования пройдут в 16 дисциплинах, в том числе впервые медали разыграют в ски-альпинизме.

ВСЕ НОВОСТИ ОЛИМПИАДЫ-2026

Фото: НОК РК, Сали Сабиров/Турар Казангапов

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!