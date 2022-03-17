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Олимпиада-2026
Вчера 19:27
 

Представлен медальный прогноз Казахстана на Олимпиаду-2026

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Представлен медальный прогноз Казахстана на Олимпиаду-2026 ©depositphotos.com/Magiorestock

Российский спортивный сайт "Спорт-Экспресс" опубликовал медальный прогноз для сборной Казахстана на зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Милане и Кортино-д’Ампеццо (Италия), сообщают Vesti.kz.

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Российский спортивный сайт "Спорт-Экспресс" опубликовал медальный прогноз для сборной Казахстана на зимней Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в Милане и Кортино-д’Ампеццо (Италия), сообщают Vesti.kz.

"Кратко о методике подсчета. На Олимпиаде-2026 будут разыгрываться 116 комплектов медалей. Почти в каждой дисциплине в 2025 году прошел чемпионат мира. Исключение - мужской и женский ЧМ по хоккею, дабл-микст в керлинге и командный чемпионат мира в фигурном катании (но он очень условно напоминает олимпийский командный турнир).

Мы сложили медали каждой страны на 12 чемпионатах мира.

Всего золотые награды ОИ могут взять 19 стран, любые - 25. Из постсоветских - Казахстан (0-2-1), Украина (0-1-0) и Латвия (0-1-0)", - пишет российский сайт.

Напомним, ранее Международный Олимпийский комитет (МОК) принял решение по допуску России на Игры 2026 года.


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