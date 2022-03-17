Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Олимпиада-2026
Сегодня 16:00
 

Первый допинг-скандал на Олимпиаде-2026: решена судьба спортсмена

  Комментарии

Поделиться
Первый допинг-скандал на Олимпиаде-2026: решена судьба спортсмена ©olympics.com/ioc/milano-cortina-2026

Биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава сборной Италии на Олимпийские игры-2026 после положительного результата допинг-теста. Об этом объявила Федерация зимних видов спорта Италии (FISI), передают Vesti.kz.

Поделиться

Биатлонистка Ребекка Пасслер исключена из состава сборной Италии на Олимпийские игры-2026 после положительного результата допинг-теста. Об этом объявила Федерация зимних видов спорта Италии (FISI), передают Vesti.kz.

Накануне стало известно, что в допинг-пробе спортсменки, взятой от 26 января, обнаружены летрозол, используемый для снижения уровня эстрогена, вызванного приемом анаболических стероидов, а также метанол.

Итальянское антидопинговое агентство отстранило Пасслер.

"Федерация уже расследует инцидент и намерена оказать поддержку своей спортсменке во всех соответствующих случаях. Крайне важно разобраться в этом деле, чтобы устранить любые недоразумения, которые могут серьезно повлиять на карьеру Ребекки и имидж федерации", - заявил президент FISI Флавио Рода.

Пасслер 24 года. На юниорском и молодежном уровне она завоевала семь медалей чемпионатов мира, включая золото в эстафете. На Кубке мира дважды становилась бронзовым призером в эстафете. В текущем сезоне Кубка мира занимает 33-е место в общем зачете.

Олимпиада-2026 пройдёт в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В составе делегации Казахстана на Играх примут участие 36 спортсменов.

Казахстан на Олимпиаде - 2026: кто выступит и расписание соревнований

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Футбол. Контрольные матчи 2026   •   Турция   •   Контрольная игра, мужчины
5 февраля   •   не начат
Атырау
Атырау
(Атырау)
- : -
Динамо Мх
Динамо Мх
(Махачкала)
Кто победит в основное время?
Атырау
Ничья
Динамо Мх
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!