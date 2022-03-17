Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Олимпиада-2026
Сегодня 20:35
 

МОК объявил решение сборной России по Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) актуализировал правила участия российских спортсменов и болельщиков на Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия), напомнив о запрете использование любых национальных символов, передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Запрет на флаги и символику

Согласно правилам, российский флаг и другие символы, связанные с Россией, будут запрещены как для участников соревнований, так и для зрителей на трибунах. Ограничения распространяются на страны, которым разрешено выступать только под нейтральным флагом.

"Российский флаг и другие символы, связанные с Россией, будут запрещены на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Решение касается стран, которым разрешено выступать только под нейтральным флагом. Поводом для актуализации этого правила стало появление российского флага на трибунах во время "Тур де Ски", — сообщает письмо МОК, цитируемое SverigesRadio.

Инцидент на "Тур де Ски"

Ранее, во время церемонии награждения после гонки на 10 километров в рамках "Тур де Ски" 2025/2026, где российский лыжник Савелий Коростелёв занял четвёртое место, на стадионе появились болельщики с российским флагом. Этот инцидент и стал причиной уточнения правил МОК, чтобы подобные случаи не повторялись на Олимпийских играх 2026 года.

МОК принял решение по допуску России к Олимпиаде-2026

