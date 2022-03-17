Лыжные гонки. Муратбеков, Пухкало и Башмаков

8 февраля на Зимних Олимпийских играх в Италии выступят казахстанские лыжники, передают Vesti.kz.

В скиатлоне могут принять участие три казахстанца - Амиргали Муратбеков, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков

В ходе забега участникам необходимо преодолеть 10 километров дистанции классическим ходом, а еще 10 - коньковым. Турнир начнется в 16:30 по времени Астаны.

Официально Зимние Олимпийские игры начнутся сегодня, 6 февраля. Церемония открытия начнётся в 23:55 и будет показана в прямом эфире в Казахстане.

Ранее стало известно расписание выступлений спортсменов из Казахстана на Играх-2026.

