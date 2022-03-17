Конькобежный спорт. Морозова и Голубева

7 февраля на Зимних Олимпийских играх в Италии выступят казахстанские конькобежцы - Надежда Морозова и Елизавета Голубева, передают Vesti.kz.
Спортсменки примут участие в забеге на 3000 метров. Старт турнира намечен на 20:00 по времени Астаны.
Официально Зимние Олимпийские игры начнутся сегодня, 6 февраля. Церемония открытия начнётся в 23:55 и будет показана в прямом эфире в Казахстане.
Ранее стало известно расписание выступлений спортсменов из Казахстана на Играх-2026.
