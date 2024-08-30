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Олимпиада-2026
Сегодня 16:16
 

Казахстан назвал состав на второй матч отбора на Олимпиаду-2026

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Казахстан назвал состав на второй матч отбора на Олимпиаду-2026 ©icehockey.kz

Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии, передают Vesti.kz.

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Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии, передают Vesti.kz.

Встреча группы D пройдет в Братиславе и начнется в 17:00 по астанинскому времени.

Казахстанцы сыграют в таком составе:


Напомним, Казахстан в первом матче обыграл Венгрию (5:2), Австрия потерпела поражение от Словакии (1:2).

Сборная РК по хоккею Австрия Хоккей Олимпиада-2026

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