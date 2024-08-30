Казахстан назвал состав на второй матч отбора на Олимпиаду-2026
©icehockey.kz
Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии, передают Vesti.kz.
Сегодня, 30 августа, сборная Казахстана по хоккею проведет второй матч в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Италии, передают Vesti.kz.
Встреча группы D пройдет в Братиславе и начнется в 17:00 по астанинскому времени.
Казахстанцы сыграют в таком составе:
Напомним, Казахстан в первом матче обыграл Венгрию (5:2), Австрия потерпела поражение от Словакии (1:2).
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