Необычная пара конькобежцев представляет Казахстан на зимних Олимпийских играх-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz. Мало кто знает, но Кристина Силаева и Евгений Кошкин являются мужем и женой.

Силаева, в отличие от супруга, уже стартовала на Играх, это её дебютная Олимпиада. В забеге на дистанции 1000 метров она показала время 1:17,57 и заняла итоговое 28-е место.

"Не очень довольна этой дистанцией. Просто хотелось показать хороший результат. Понятно, что непосредственно на 1000 метров мне до медалей ещё расти и расти, потому что не моя профильная дистанция. Можно сказать, что я начала её бегать на международном уровне только в прошлом году, если не брать юниоров. Нужно ещё доработать. Мне понравился разгон. Разгон получился хорошим, но, к сожалению, не смогла осилить первый круг, сделать его хорошим, чтобы на этой скорости доехать уже непосредственно всю дистанцию. Я настраиваюсь на 500 метров, потому что это моя дистанция. На Кубке мира удалось войти в топ-10 по очкам. Я, конечно, не буду строить никаких ожиданий, но я очень хочу показать себя с лучшей стороны на 500 метров", - прокомментировала Силаева.

По словам конькобежки, она придёт поддержать своего супруга, когда у него будет выступление на Играх в Милане. Сам же Кошкин, который считается одним из претендентов на медали от Казахстана, советует ей абстрагироваться от психологического давления.

"Он психологически мне помогает, он более уверен в себе, как и положено мужчине. Перед Миланом он говорил постараться показать хороший результат, правильное техническое исполнение, чтобы всё сложилось и психологически на себя не давить, стараться абстрагироваться от того, что все ждут от тебя результат, иначе только хуже сделаешь. Я правда очень стараюсь, я правда выкладываюсь на полную и мне бы хотелось, чтобы многие понимали, что это дебютная Олимпиада. И для меня это огромнейший опыт", - добавила Силаева.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. В состав сборной Казахстана вошли 36 спортсменов, которые выступят в 10 олимпийских дисциплинах. С полным расписанием соревнований можно ознакомиться здесь.

