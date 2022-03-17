Биатлон. Киреев, Дюсенов, Генева и Ракишева

8 февраля на Зимних Олимпийских играх в Италии выступят казахстанские биатлонисты - выйдут на старт в смешанной эстафете, передают Vesti.kz.

От Казахстана в забеге примут участие Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева и Айша Ракишева.

Для преодоления дистанции спортсменам нужно будет преодолеть четыре отрезка - каждый по шесть километров.

Старт смешанной эстафеты намечен на 18:05 по времени Астаны.

Добавим, что официально Зимние Олимпийские игры начнутся сегодня, 6 февраля. Церемония открытия будет показана в прямом эфире в Казахстане.

Ранее стало известно расписание выступлений спортсменов из Казахстана на Играх-2026.

