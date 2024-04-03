Сколько заработают казахстанцы за медали Олимпиады-2024

Стало известно, сколько получат казахстанские спортсмены за медали Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция), передают Vesti.kz.

По информации "24.KZ", Министерство туризма и спорта выплатит золотым медалистам по 250 тысяч долларов, серебряным призерам – 150 тысяч долларов, бронзовым – 75 тысяч долларов.

Также премиальные в размере 30, 10 и 5 тысяч долларов предусмотрены за 4, 5 и 6 места соответственно.

О том, сколько дополнительно получат казахстанские боксеры от своей профильной федерации, можно узнать здесь.

Напомним, что 33-е по счету летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.