Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
Комментарии

Месси принял окончательное решение по Олимпиаде

Месси принял окончательное решение по Олимпиаде
©facebook.com/AFASeleccionArgentina

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси исключил возможность участия в Олимпийских играх-2024, заявив, что играть в Париже после выступления за свою страну на Кубке Америки будет "слишком", передают Vesti.kz.

36-летний Месси сейчас вместе с Аргентиной готовится к Кубку Америки в США. Аргентинцы первый матч проведут с Канадой 20 июня, а финал состоится 14 июля.

Футбольные матчи на предстоящей Олимпиаде пройдут с 24 июля по 9 августа. Каждой олимпийской сборной разрешено заявить трех игроков старше 23 лет. Ранее говорилось о возможном участии Месси, но он сообщил главному тренеру сборной Аргентины (U-23) Хавьеру Маскерано, что не сыграет в Париже.

"Я поговорил с Маскерано, и, по правде говоря, мы оба поняли ситуацию. Сейчас трудно думать об Олимпиаде, потому что мы участвуем в Кубке Америки. Это будет два или три месяца подряд, когда я не буду с клубом, и, кроме того, я уже не в том возрасте, чтобы участвовать во всем.

Я должен тщательно выбирать, и было бы слишком играть два турнира подряд. Мне очень повезло в свое время выступить на Олимпиаде и выиграть ее. Это был замечательный опыт на футбольном уровне. Воспоминания, связанные с Олимпиадой, я никогда не забуду.

Это потрясающе, что мне посчастливилось пройти через все это. Я надеюсь, что ребята, которым предстоит выступить, получат такое же удовольствие, как и я, потому что это нечто особенное. Олимпийские игры особенные, они отличаются от всего остального", - приводит слова Месси ESPN.

Ранее Месси сделал признание про карьеру в ПСЖ, подробности - тут.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Месси Лионель Олимпиада-2024 Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Футзал
  • Хоккей
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве
  • Пляжный футбол

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus