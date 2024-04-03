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Казахстану отдали одно золото в боксе на Олимпиаде

Казахстану отдали одно золото в боксе на Олимпиаде
©ДРС

Чемпион афинской Олимпиады-2004 казахстанский боксер Бахтияр Артаев в интервью Meta-ratings.kz спрогнозировал количество медалей сборной Казахстана по боксу на играх-2024 года в Париже, сообщают Vesti.kz.

– Можете сделать прогноз на Олимпиаду?

– Мне кажется, мы завоюем минимум одну золотую медаль. Может быть, если суждено, заберем и два золота, потому что в команде достаточно ребят, которые заслуживают быть чемпионами. Если наши ребята завоюют золото, то это будет исключительно их заслуги, но точно не руководителей.

Сколько миллионов заработают казахстанские боксеры на Олимпиаде

Напомним, в отборе на Олимпиаду в итальянском Бусто-Арсицио обладателями олимпийских квот стали Сакен Бибосынов (до 51 килограмма), Махмуд Сабырхан (до 57), Асланбек Шымбергенов (до 71), Нурбек Оралбай (до 80) и Айбек Оралбай (до 92).

Таким образом, всего в копилке Казахстана семь лицензий - еще две на Азиатских играх-2023 завоевали Камшыбек Кункабаев (свыше 92 кг) и Карина Ибрагимова (до 57).

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Метки:
Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2024 Артаев Бахтияр

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