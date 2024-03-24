Казахстан взял 4 лицензии на Олимпиаду и вошел в историю

Казахстанские фехтовальщики впервые в истории выиграли четыре лицензии на Олимпийские игры, передают Vesti.kz.

Случилось это на отборочном этапе Кубка мира по фехтованию (шпага) в Тбилиси (Грузия), где мужская сборная Казахстана с Русланом Курбановым, Вадимом Шарлаимовым, Ерликом Сертаем и Эльмиром Алимжановым выиграла лицензию на Олимпиаду в Париж. Прежде национальная команда не выступала на Играх в полном составе.

Трое из них также получили право выступить в индивидуальных соревнованиях.

Успех пришел благодаря победе Чехии над Южной Кореей в 1/8 финала соревнований, это позволило Казахстану попасть в топ-4 мирового рейтинга и напрямую отобраться в Париж-2024.

Ранее Курбанов занял пятое место в личном зачете в Тбилиси, с его комментариями можно ознакомиться по этой ссылке.