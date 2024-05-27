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Новости спорта Олимпиада Олимпиада-2024
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Чемпионка мира из Казахстана сделала заявление после разгрома в бою за Олимпиаду

Чемпионка мира из Казахстана сделала заявление после разгрома в бою за Олимпиаду
©КФБ

Боксерша из Казахстана Валентина Хальзова выступила с заявлением после того, как она пробилась в следующий раунд отборочного турнира на Олимпиаду-2024 в Бангкоке (Таиланд), передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации бокса Казахстана.

"Первый бой, конечно, тяжелый, но я очень рада что прошло все так хорошо, мы боремся здесь за лицензию на Олимпиаду, так что я думаю это хорошее начало. Впереди еще два хороших боя, будем настраиваться, и готовиться на победу, и завоевать лицензию для Казахстана", - заявила Хальзова.

В первом поединке Валентина единогласным решением судей со счетом 5-0 выиграла у Каролины Махно в весовой категории до 75 килограмм.

Отметим, что Хальзова является чемпионкой мира 2016-го года и серебряной призером чемпионата Азии-2017.

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Метки:
Бокс Олимпиада-2024

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