Тяжелая медаль в легком весе. Шансы боксера Сакена Бибосынова на Олимпиаде в Токио

Сакен Бибосынов в последнее время прочно занимает место в составе сборной Казахстана по боксу в самом легком весе. Свою лицензию на участие в Олимпиаде он завоевал на азиатском отборе, который прошел в прошлом году в Аммане. На самих Играх попасть в число призеров будет довольно сложно. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Говоря об отборе в Аммане, стоит отметить, что Бибосынов мог и вовсе остаться без лицензии - в четвертьфинале он проиграл китайцу Ху Жинхуа. Это лишало его прямой путевки. Однако в рамках турнира на кону стояли шесть квот.

Оставшиеся две (четыре отходили полуфиналистам) распределялись в дополнительных боях между теми, кто смог попасть в четвертьфинал. Бибосынов в итоге встретился с филиппинцем Карло Пааламом, победив того на классе.

Это помогло сборной в итоге завоевать полный комплект олимпийских путевок. Тем не менее место в составе гарантировано не было. Впереди должен был состояться мировой отбор. И тренерский штаб мог заявить в любом весе другого боксера, что позволило бы произвести ротацию в случае превосходства одного из боксеров.

Однако турнир был отменен. И все, кто взял лицензию, автоматом определили состав на участие в Олимпийских играх в Токио. В него вошел и Бибосынов.

На последних крупнейших соревнованиях боксер оставался с бронзовой медалью. Так было на чемпионате мира, а также на недавнем континентальном первенстве. Причем в обоих случаях в полуфинале его останавливал индус Амит Пангал.

В Токио можно рассчитывать тоже на бронзовую медаль. Для этого достаточно взять скорость сразу на старте. Ведь жеребьевка может изрядно усложнить турнирную сетку, а в этой весовой категории достаточно тех, кто претендует на награды.

Те же Пангал, Шахобиддин Зоиров из Узбекистана, боксеры из Китая, Японии, а также Европы выглядят довольно неплохо и могут испортить Бибосынову планы на ОИ-2020. Если у него и будет медаль, то дастся она тяжело.

Легкой прогулки точно не будет. А для "золота" и вовсе надо предстать таким, каким мы его в ринге еще не видели. Важно не перегореть, но и не быть пассивным. Баланс и доминирование станут отличной базой на пути к пьедесталу.

Пока же держим в уме бронзовую медаль. И то уверенности в таком успехе нет. Прогноз построен исключительно на возможностях Бибосынова. Зацепиться можно, но биться нужно с настроем на завоевание золотой награды.

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