Сотворит историю. Почему скалолаз Ришат Хайбуллин сможет завоевать медаль на Олимпиаде-2020

В Токио впервые в истории Олимпийских игр состоятся соревнования по спортивному скалолазанию. В этом виде программы Казахстан сумел завоевать лицензию. Ее автором стал Ришат Хайбуллин, имеющий шансы попасть на пьедестал. Подробнее - в материале Vesti.kz.

Скалолазание довольно молодой вид спорта. Дополнительное и усиленное развитие он получил после того, как было принято решение включить его в Олимпийские игры. В Казахстане до этого момента была собрана сильная команда, которая имела ряд успехов международного значения.

Важным стартом получились Азиатские игры в 2018 году, когда сборная смогла официально выступить в виде спорта, получившим статус олимпийского. Подняться на пьедестал не удалось, однако был решен ряд локальных задач по дальнейшему развитию скалолазания в стране.

Историческая лицензия была завоевана чуть позже, через год. Ришат Хайбуллин сделал это на чемпионате мира в 2019 году. Он проходил в Японии. И условием квалификации на Игры являлось попадание в число семи лучших.

Хайбуллин пробился в финальную восьмерку. И здесь роль сыграло то, что в ней были представлены сразу четыре японских спортсмена. Согласно регламенту на Олимпиаде могут выступить только два представителя одной страны.

Это позволило казахстанцу автоматически стать будущим участником Олимпийских игр. Несколькими днями позже Ришат развил свой успех, завоевав бронзовую медаль.

В Токио он выступит в многоборье. Данный вид предусматривает соревнования в таких видах, как "скорость", "трудность" и "боулдеринг". Конечный результат будет зависеть от выступления в каждом из них.

Это позволяет нам рассчитывать на высокое место Ришата на Олимпиаде. Вывод основан на том, что спортсмен является универсалом. Он комфортно себя ощущает в каждом из видов, что делает его опасным соперником.

Как говорит сам Хайбуллин, он с детства тренировал себя во всех дисциплинах многоборья. И это поможет ему в столице Японии: Ришат не исключает завоевание медали.

Впрочем, это вполне обоснованно. Он проводил подготовку с чемпионом мира Андамом Ондрой. Этот факт сказался на его подготовленности и навыке. Также казахстанец неплохо себя показывает на мировых соревнованиях (не забываем и про "бронзу" ЧМ).

Оппоненты относят его к числу фаворитов, следят за выступлением на турнирах, пытаясь не отпускать далеко вперед.

И в сборной Казахстана он будет настоящей "темной лошадкой". Это тот случай, когда вероятность очень высока. И если Хайбуллин справится с первыми двумя видами, то в третьем уже он "дожмет". Награды от него ждать можно и нужно.

Думаем, в Токио будет твориться история.

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