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Переплыл Иссык-Куль в честь Игр в Токио. Отыграется ли Худяков на Олимпиаде-2020 за несправедливость в Рио-2016?

Переплыл Иссык-Куль в честь Игр в Токио. Отыграется ли Худяков на Олимпиаде-2020 за несправедливость в Рио-2016?
Фото: olympic.kz
Новости спорта Олимпиада-2020
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Казахстанец Виталий Худяков входит в число основных лидеров Азии в плавании на открытой воде. Причем он также претендует на высокие места на мировом уровне. Прошлая Олимпиада в Рио сложилась не совсем удачно - спортсмена сняли с дистанции в момент, когда он был близок к награде.

Так что Игры в Токио станут площадкой для борьбы за справедливость. Подробнее - в материале корреспондента Vesti.kz.

Марафонец прочно занял свое место в элите азиатского плавания на открытой воде. Подтверждением тому стал чемпионат Азии-2019. Худяков выиграл его, при этом став обладателем олимпийской лицензии. И для него предстоящие Игры будут особенными.

В 2016 году пловец рассчитывал на медаль. И все шло под контролем вплоть до седьмого километра. Казахстанец держался 12-м, отставая от группы лидеров всего на три секунды. Худяков мог включиться в борьбу. Он планомерно использовал силы, сохраняя темп, а также имея возможность ускориться.

Однако вмешались судьи. Худяков получил два предупреждения и был снят с соревнований. Причиной якобы стало агрессивное поведение.

"Виталий реально претендовал на одну из медалей Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро на дистанции десять километров. Он подошел к ответственным состязаниям в прекрасной физической форме, в мировом рейтинге занимал высокое седьмое место. Мы рассчитывали как минимум на "бронзу". 

Инцидент произошел на третьем круге, это примерно на седьмом километре дистанции. Мой сын держался на 12-м месте, плыл в трех секундах от группы лидеров. Внезапно арбитр показал ему одну желтую карточку, затем вторую - уже красную. Ничего толком нам объяснять не стали. Сказали, что дисквалифицировали за агрессивное поведение. А что обозначает этот термин в плавании на открытой воде? Это умышленные удары соперников или инициация драки. 

Мы захотели разобраться в возникшей ситуации. Кинулись искать видео в Интернете. Оказалось, что на официальном сайте запись удалили практически в тот же день. С трудом нашли видео на каком-то австралийском сайте. Просмотрели его, наверное, раз сто! Никаких нарушений так и не увидели. Более того, в том моменте, когда Виталия сняли с заплыва, четко видно, что французский судья показывает карточку группе пловцов, а казахстанский марафонец вообще плыл в стороне от них.

Я предполагаю, что организаторы попросту перепутали. Такое тоже иногда случается",- прокомментировал тогда отец и тренер пловца Евгений Худяков в интервью liter.kz.

К Токио спортсмен готовится активно. Постепенно выходит на пик. Он также установил уникальное достижение. В честь предстоящих Игр он переплыл Иссык-Куль. Виталий Худяков преодолел 56 километров за 13 часов. 

"Рад, что мне удалось добиться этого результата, подготовка не прошла даром. Надеюсь, в следующем году я смогу удивить своих болельщиков ярким результатом на самих Олимпийских играх", - кратко озвучил пловец olympic.kz.

Четырехкратный чемпион Азии будет очень мотивирован на Олимпиаде. Грамотная подготовка и кураж позволят ему вклиниться в борьбу и в этот раз. Главное, подойти в оптимальных кондициях. На самой дистанции может случиться всякое.

Однако рассчитывать на успех стоит. Как минимум он может финишировать в десятке лучших. Ждем, что не подведет климат, внешние условия и организм. Худяков будет "темной лошадкой".

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Метки:
Олимпиада-2020 Япония Плавание

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