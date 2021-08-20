Призерам Олимпиады-2020 Чиншанло и Сону подарили по новой Toyota Camry

Казахстанские тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон получили по новой Toyota Camry от федерации, сообщает пресс-служба ФТА.

При этом свои премии от государства они решили отдать на благотворительность. За бронзу в Токио-2020 им полагается по 75 тысяч долларов.

Ранее свои призовые на благотворительность также направили боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, а также борец Нурислам Санаев.

Напомним, что Сон завоевал бронзу в весовой категории до 61 килограмма, а Чиншанло стала третьей в категории до 55 килограммов.

Фото: ФТА©

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