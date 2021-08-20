Тяжелоатлеты Чиншанло и Сон отдадут государственные премии за олимпийские медали на благотворительность

Казахстанские тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон отдадут свои премии от государства на благотворительность, сообщает пресс-служба ФТА.

За занятые третьи места им полагается по 75 тысяч долларов.

"Нам очень приятно оказанное внимание! Хочу всех поблагодарить за поддержку и поздравления, в частности нашу федерацию, лично Жаната Рашидовича, НОК, наше государство. Когда выходишь на соревновательный помост, то думаешь только о том, как преодолеть себя, выступить максимально хорошо. В тот момент не думаешь о наградах. И мне вдвойне приятно, что по возвращении нас так масштабно чествуют!

Хороший пример нам показали наши братья по олимпийской сборной, передав свои призовые на благотворительность. Нас, призеров Олимпиады, очень хорошо поддерживает государство, федерация, область. И это здорово! Но нельзя забывать, что есть люди, которые особо нуждаются в этих средствах. Поэтому я при поддержке Федерации тяжелой атлетики также направлю свои призовые на благие цели", - прокомментировала Чиншанло.

"Сам я с небольшого города Уштобе и хочу, чтобы мой путь повторили как можно больше мальчишек и девчонок из регионов. Поэтому с помощью нашей федерации свое вознаграждение направлю на поддержку нуждающихся в своем регионе", - сказал Сон.

Напомним, что ранее свои призовые на благотворительность также решили отдать боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев, а также борец Нурислам Санаев.

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