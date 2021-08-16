Обидчик казахстанца отреагировал на исключение карате из программы Олимпиады-2024

Французский каратист Стивен да Коста прокомментировал исключение карате из Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Из списка еще убрали бейсбол и софтбол. Вместо них появятся брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг.

Бронзовые призеры Токио из Казахстана остались без Олимпиады-2024. Подробности

​"Я чертовски много тренировался. Я взял на себя роль фаворита. Я привез золото во Францию. Я высоко нес флаг. Я был на седьмом небе. Просыпаться больно. В 2024 году при вашей поддержке я хочу защитить свой титул в Париже", - написал он в "Твиттере".

Напомним, что Стивен да Коста стал чемпионом Токио-2020 в весовой категории до 67 килограммов. В полуфинале он остановил казахстанца Дархана Асадилова, ставшего в итоге бронзовым призером. Также в карате бронзу выиграла казахстанка Софья Берульцева.

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