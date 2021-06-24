Один из мировых лидеров с досрочной лицензией. Каратист Дархан Асадилов - фаворит в битве за "золото" Олимпиады-2020

Карате стало еще одним видом спорт-новинкой в программе Олимпийских игр в Токио. И первым каратистом из Казахстана на Олимпиаду квалифицировался Дархан Асадилов. Он, к слову, входит в число главных фаворитов на "золото". Подробнее - в материале Vesti.kz.

Свою квоту спортсмен завоевал досрочно. В рейтинге до 67 килограммов Асадилов стал недосягаемым задолго до завершения отборочного турнира. Он выиграл восемь из 11 турниров серии премьер-лиги, что и позволило ему возглавить топ-лист из 600 каратистов со всего мира.

Таким образом, Дархан переписал историю казахстанского карате, став первым, кому удалось квалифицироваться на Олимпийские игры.

К слову, его успех не является чем-то неожиданным. Асадилов упорно шел к этому, и в мире карате он давно является знаковой фигурой. В его активе есть две медали чемпионата мира: серебряная и бронзовая. Шесть раз он становился призером континентального первенства.

При этом трудно сосчитать количество наград на престижных турнирах премьер-лиги. Это все говорит о стабильности и качестве его навыков, а также об уровне мастерства. Асадилов на данный момент - один из сильнейших каратистов мира в своей весовой категории.

И с ним связываются большие медальные надежды на предстоящих Играх в Токио. Свой класс он поддерживает достаточно длительное время. Это сложный процесс, учитывая плотный соревновательный график во время квалификационного периода.

Стартовать приходилось несколько раз в месяц. Это значит, что времени на восстановление практически не оставалось - всегда было необходимо быть на пике, чтобы в итоге завоевать нужное количество рейтинговых очков.

Как мы говорили выше, Асадилов входит в число главных фаворитов Игр в Токио. Это тот случай, когда золотая медаль не выглядит чем-то несбыточным. Напротив, казахстанский каратист способен на триумф и большой успех.

Его стабильность, уровень, характер и трудолюбие превратили Дархана в лидера. И хотелось бы, чтобы его история не закончилась этим. Лучшим развитием карьеры станет олимпийская медаль. Так что держим в уме место в числе призеров, но надеемся на "золото".

Он точно способен на это. Главное, подойти в нужной форме, набрать кондиции и психологически подготовиться к Олимпиаде.

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