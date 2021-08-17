"Худший результат в истории". Казахстан узнал свое место среди бывших республик СССР на Олимпиаде-2020

Российский сайт Tele-sport.ru опубликовал занимательную статистику Олимпиады-2020 с участием 14 бывших союзных республик. Исходя из нее у Казахстана самый плачевный результат, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Регресс в бывшем СССР.

Туркменистан радуется малому и правильно делает. В целом, однако, бывший СССР подошел к 30-летию своего распада с очень неважными результатами.

В сумме у 14 некогда союзных республик набирается 68 медалей (9+23+36). Это, как ни считай, хуже, чем у команды ОКР - 20+28+23=71.

Лучше всех, помимо российской команды, выступил Узбекистан - 3+0+2. Это 32-е место. Причем медали распределились по разным видам спорта. Золото завоевано в таеквондо, тяжелой атлетике и боксе, бронза - в дзюдо и вольной борьбе. Правда, общие показатели значительно хуже, чем в Рио-2016, где было 4+2+7=13.

Грузия, расположившаяся в медальном зачете следом, выиграла рекордное для себя количество наград - 8 (2+5+1). Отличились дзюдоисты - золото Лаши Бекаури и три серебра. Впрочем, поскольку в медальном зачете считают, прежде всего, медали высшей пробы, результат Токио-2020 у грузин уступает показателю Пекина-2008 (3+2+2).

Спорная система зачета сыграла злую шутку с Украиной. У украинцев 19 медалей, но только одна золотая борца-классика и "слуги народа" Жана Беленюка (1+6+12).

В итоге 44-е место. В Рио-2016 при 11 медалях, но двух золотых, команда располагалась повыше - на 31-й позиции.

На сомнительную бухгалтерию валить можно, но ведь были времена, когда Украина завоевывала девять золотых (Атланта-96) или восемь (Афины-2004). Тогда она была соответственно 9-й и 13-й.

Казахстан и вовсе провалился. Худший результат в истории. Ни золота, ни серебра. Восемь бронзовых медалей и 83-е место. Сразу за Туркменистаном с его первым в истории серебром. А ведь в Рио-де-Жанейро у Казахстана было 18 наград (3+5+10)!

Из-за отсутствия золота только 67-е место у Азербайджана (0+3+4). Регресс в целом очевиден. Пять лет назад представители этой страны, как и казахстанцы, завоевали 18 медалей (1+7+10).

Сдали белорусы: 1+3+3 и 45-е место после 14 медалей (3+4+7) и 23-й позиции в Пекине-2008.

Вот Киргизия пусть выступила скромно (0+2+1), но показала лучший для себя результат в истории. В Рио-то она прошлась по нулям", - говорится в тексте.

Напомним, что бронзу на Играх-2020 у Казахстана выиграли тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, каратисты Дархан Есадилов и Софья Берульцева, дзюдоист Елдос Сметов, борец вольного стиля Нурислам Санаев, боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев.

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