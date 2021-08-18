Автору первой медали Казахстана на Олимпиаде-2020 подарили еще один новый автомобиль

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев принял призера Олимпийских игр в Токио дзюдоиста Елдоса Сметова, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Глава региона высоко оценил достижения спортсмена и вручил ему ключи от нового автомобиля Toyota Camry, пожелав новых побед и достижений. Тренеру же Галымжану Жылгелдиеву был вручен сертификат на миллион тенге.

Напомним, что ранее по прибытии в Алматы Сметову подарили новый "Мерседес".

Как известно, Сметов принес Казахстану первую медаль на Играх-2020 в Токио. В весовой категории до 60 килограммов он завоевал бронзу. Олимпийский турнир казахстанская команда завершила с восемью бронзовыми медалями.

Фото пресс-службы акимата Жамбылской области@

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