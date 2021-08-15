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Автор первой медали Казахстана на Олимпиаде-2020 сделал заявление о карьере

Автор первой медали Казахстана на Олимпиаде-2020 сделал заявление о карьере
Елдос Сметов. Фото: Жеңіс Ысқабай, olympic.kz©
Новости спорта Олимпиада-2020

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио казахстанский дзюдоист Елдос Сметов сделал заявление о дальнейшей карьере. Его слова приводит Olympic.kz.

По словам спортсмена, он решил сменить весовую категорию. Напомним, бронзу в Токио-2020 Сметов завоевал в весе до 60 килограммов. Также в его активе серебро Рио-2016.

"Если я продолжу спортивную карьеру и приму участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, то я перейду в весовую категорию до 66 килограммов. Я и раньше об этом говорил. Все зависит от моей травмы. Если она не серьезная, то продолжу карьеру. Потому что дзюдо - это моя жизнь. Я люблю спорт. Я много тружусь над тем, чтобы достойно поднимать наш флаг. Олимпиада закончилась, теперь займусь здоровьем. Скоро все станет известно", - сказал Сметов. 

"И за это заплатили 7 миллионов долларов?". Казахстанские каналы не показали "бронзу" Сметова на Олимпиаде-2020

За всеми новостями Олимпиады-2020 в Токио можно следить здесь. А тут МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ🥇🥈🥉

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Метки:
Сметов Елдос Олимпиада-2020 Япония Дзюдо

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