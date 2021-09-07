МОК принял решение по допуску сборной России на Олимпиаду

Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает возможность полноценного возвращения российских спортсменов и национальных команд к участию в летней Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе (США), передают Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Глава ИИХФ раскрыл позицию МОК по России

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил в интервью изданию The Athletic, что МОК нацелен на поэтапное восстановление участия России в международных соревнованиях. По его словам, речь идёт именно о полном допуске, а не об ограниченном или нейтральном статусе, однако конкретные механизмы и сроки пока остаются предметом обсуждения.

Хоккей может вернуться поэтапно

Тардиф также отметил, что первыми на международную арену могут вернуться юниорские сборные России и Беларуси. По оценке журналистов The Athletic, команды U18 могут быть допущены не ранее 2028 года, молодёжные сборные — не раньше 2029-го, а возвращение взрослых национальных команд ожидается весной 2029 года. Таким образом, полноценное участие сборной России по хоккею может быть восстановлено к зимним Олимпийским играм 2030 года во Французских Альпах.

Сопротивление в Европе и Северной Америке

При этом в материале подчёркивается, что против возвращения сборной России по-прежнему выступают хоккейные федерации Финляндии, Швеции и Чехии. Источник The Athletic также отмечает, что определённое сопротивление может исходить и от руководства Канады, что усложняет процесс принятия окончательного решения.

