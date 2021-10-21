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На что живет Серик Сапиев? Чемпион рассказал о "казахском бизнесе" после завоевания золота Олимпиады

На что живет Серик Сапиев? Чемпион рассказал о "казахском бизнесе" после завоевания золота Олимпиады
©КФБ
Новости спорта Олимпиада

Олимпийский чемпион Серик Сапиев в интервью Youtube-каналу Динары Сатжан рассказал о своем семейном бизнесе и благосостоянии, которое улучшилось после завоевания золота ОИ-2012, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он отметил, что не растранжирил подаренные за победу премиальные.

- Серик, на что ты живешь?

- На зарплату.

- Мы знаем, что у госслужащих не супербольшая зарплата. У тебя четверо детей, супруга, мама.

- После Олимпиады я заработал кое-какой капитал, и благополучие моей семьи повысилось. Супруга думала чем-то заниматься, чтобы не только дома сидеть. Мы приобрели недвижимость.

- Сдаете в аренду?

- В общем, казахский бизнес обычный (смеется). Сдаем в аренду помещения.

- А сколько ты получил в 2012 году?

- За первое место на Олимпийских играх дают 250 тысяч долларов. Это от государства официально. От акимата Карагандинской области я получил в подарок автомобиль. От Федерации бокса Республики Казахстан денежную премию в размете ста тысяч долларов. От  президента карагандинской Федерации бокса также автомобиль. Ну и от спонсоров получил жилье в Нур-Султане.

- Одно или два?

- Одно.

- Вы собрали неплохой урожай. Получается, супруга у тебя правильно вложила.

- Ну, не растратили. Так сказать, инвестировали. 

Напомним, что также в своем интервью Сапиев рассказал о новом месте работы после ухода из Министерства культуры и спорта, назвал причины провала сборной Казахстана по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио и поделился коррупционной историей с участием своих заместителей. 

Сапиев стал олимпийским чемпионом по боксу в 2012 году в Лондоне. Также он является двукратным чемпионом мира (2005, 2007) и двукратным чемпионом Азии (2007, 2009), заслуженным мастером спорта Республики Казахстан и обладателем Кубка Вэла Баркера-2012.

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Метки:
Сапиев Серик Олимпиада

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