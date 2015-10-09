НХЛ
Сегодня 15:30
 

Овечкин высказался о завершении карьеры

©instagram.com/aleksandrovechkinofficial

Российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры, подчеркнув, что пока не принял окончательного решения, передают Vesti.kz.

Российский хоккеист Александр Овечкин прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры, подчеркнув, что пока не принял окончательного решения, передают Vesti.kz.

40-летний капитан "Вашингтон Кэпиталз" заявил, что обсуждать уход на пенсию преждевременно и он определится со своим будущим только после окончания сезона. Форвард отметил, что разговоры о его последнем годе в карьере не соответствуют действительности.

"Ну, я не знаю, будет ли это мой последний сезон или нет. Люди говорят, что я собираюсь завершить карьеру. Я этого не говорил, так что посмотрим", - сказал Овечкин.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможном завершении карьеры россиянина, однако сам хоккеист их не подтверждает, оставляя интригу открытой до конца сезона.

Овечкин выступает за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. Также в его карьере было "Динамо" (Москва).

Овечкин - обладатель Кубка Стэнли-2018, лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014).

