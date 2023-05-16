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Новости спорта Баскетбол НБА
Комментарии

Звезду НБА назвали "самым тупым в мире"

Звезду НБА назвали "самым тупым в мире"
©instagram.com/jamorant

Бывший игрок НБА Кваме Браун назвал звездного разыгрывающего "Мемфис Гриззлис" Джа Моранта самым тупым баскетболистом после второго за два месяца инцидента с огнестрельным оружием, передают Vesti.kz.

23-летний Морант второй раз за два месяца появился на видео в Instagram, размахивая пистолетом в руке. В первый раз это случилось, когда он сам вышел в прямом эфир Instagram из стриптиз-клуба, где за ночь потратил 50 тысяч долларов только на чаевые. Тогда игрок отделался дисквалификацией на восемь игр и посещением специальных курсов.

На этот раз съемку в прямом эфире вел друг Джа Моранта. В один из моментов, когда оба пританцовывали и пели песню в салоне автомобиля, в руке звездного баскетболиста появился пистолет.

"Мемфис Гриззлис" отстранили Моранта от всей деятельности, связанной с клубом, до рассмотрения дела НБА. Эксперты и инсайдеры отмечают, что баскетболисту грозит длительная дисквалификация в следующем сезоне.

На ситуацию бурно отреагировал бывший игрок НБА Кваме Браун.

"Ты любишь играть с оружием, да, мальчик? Вместо того чтобы просто сидеть дома, играть со всеми стволами, не снимая этого на камеру, ты решаешь попасть в неприятности. Помахать сначала пистолетом в ночном клубе, принести извинения и вновь показать пистолет в прямом эфире. Знаешь, я слышал о рэпере NBA Youngboy, но ты "NBA тупой бой" (NBA Dumb Boy). Ты самый тупой ублюдок в лиге. Тебе платят 231 миллион долларов, а ты строишь из себя бандита? (...) Твой друг достал телефон, зная, что у тебя есть пистолет, а ты был настолько глуп, что показал его на камеру, потому что ты "NBA тупой бой". Слава богу, что ты умеешь бросать баскетбольный мяч и прыгать, потому что это все, на что ты способен.

У тебя с головой что-то не так. 231 миллион долларов, а ты пытаешься быть уличным гангстером? Настоящие гангстеры не могут дождаться, когда ты придешь к ним в наручниках. Они увидят, как высоко прыгает твоя задница, они тебя там быстренько вырубят (...).

Все, что ты делаешь - просто выглядишь глупо. Ты позволяешь себе опускаться до уровня позорных друзей, а они тебе даже не друзья. Твои друзья должны были посмотреть на тебя с твоим пистолетом, выбить это дерьмо из твоих рук и избить тебя на камеру. Кто-то должен сказать все как есть. Ты тупой, самый тупой ублюдок в мире. Если ты хотел донести именно, что ты тупой ублюдок, то я тебе верю", - сказал на видео Кваме Браун.

В прошлом у Моранта было несколько инцидентов, связанных с использованием оружия, в том числе судебный процесс, в котором рассматривался эпизод, когда баскетболист ударил подростка и угрожал ему пистолетом.

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Метки:
НБА Баскетбол Оружие

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