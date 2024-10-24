Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборная Казахстана
Вчера 15:04
 

В сборной Казахстана прояснили будущее лидера "Кайрата". Он пропустил чемпионат мира

  Комментарии

Поделиться
В сборной Казахстана прояснили будущее лидера "Кайрата". Он пропустил чемпионат мира ©АФК "Кайрат"

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал будущее вице-капитана "Кайрата" Эдсона в национальной команде. 

Поделиться

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Пауло Рикардо Кака в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал будущее вице-капитана "Кайрата" Эдсона в национальной команде. 

Ранее натурализованный бразилец пропустил ЧМ-2024 в Узбекистане в связи с правилами ФИФА. По этой же причине не сыграл на мундиале Тайнан. 

"Меня радует его игра, но я знаю, что это не максимум, он способен на большее. Вернется ли он в сборную Казахстана через полгода? Любой казахстанский игрок, который имеет гражданство и выглядит на уровне сборной - мы обязательно дадим ему возможность играть. Если на тот момент Эдсон будет соответствовать всем критериям - он будет играть в сборной", - заявил Кака. 

Эдсон на данный момент является игроком "Кайрата". В недавнем матче основного раунда Лиги чемпионов против "Семея" один из лидеров алматинского клуба был признан лучшим игроком встречи.

 

Кайрат АФК Сборная РК по футзалу Казахстан Футзал

Реклама

Живи спортом!