Сборная Казахстана забила Португалии, но потеряла шансы для выхода на Евро-2025

Юношеская сборная Казахстана (до 19 лет) уступила команде Португалии в матче основного раунда отборочного турнира чемпионата Европы-2025 по футзалу, передают Vesti.kz.

Матчи данной стадии проходят в Гондомаре (Португалия). Хозяева воспользовались преимуществом своей площадки и победили со счетом 3:1. У португальцев дубль оформил Афонсу Моуринья (14-я и 33-я минуты), также отличился Леонилду Балде (38-я, с пенальти). В составе сборной Казахстана результативным ударом отметился Семен Тарасенко (32-я, с пенальти).

Благодаря этому успеху сборная Португалии набрала шесть очков после двух игр, а сборная Казахстана по-прежнему не имеет в активе ни одного набранного очка.

Ранее, в первом матче отбора Евро-2025 подопечные Пауло Рикардо Кака встретились со сборной Франции и потерпели поражение — 1:3. В то время как Португалия в первой игре она учинила разгром Беларуси — 9:2.