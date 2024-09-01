Прямая трансляция реванша сборной Казахстана с лучшей командой Азии по футзалу

Сегодня, 1 сентября, сборная Казахстана по футзалу проведет очередной товарищеский матч в ходе подготовки к чемпионату мира. В Астане команда вновь встретится с соперниками из Ирана, передают Vesti.kz.

Встреча начнется в 19:00 по казахстанскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Qazsport.

30 августа сборные Казахстана и Ирана уже провели один товарищеский матч. Он завершился уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

Отметим, что с 14 сентября по 6 октября в Узбекистане пройдет чемпионат мира по футзалу. Соперниками сборной Казахстана по группе будут команды Испании, Новой Зеландии и Ливии.

Добавим, что команда Ирана является 13-кратным победителем азиатского первенства.