Прямая трансляция матча сборной Казахстана с Азербайджаном

Сегодня, 13 апреля, сборная Казахстана по футзалу проведёт товарищеский матч с Азербайджаном, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Актау и стартует в 20:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

15 апреля в Актау сборные проведут вторую контрольную игру. Начало - в 18:00.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

Напомним, что в начале года национальную команду возглавил бразильский специалист Рикардо Камара Собрал (Какау), который уже работал с ней с 2013 по 2018 год. Под его руководством сборная завоевала бронзу чемпионата Европы 2016 года, что стало историческим достижением. На этом посту он сменил своего соотечественника Паулу Рикардо Фигейро Силву, более известного как Кака.

