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Зидан вынес вердикт Мбаппе после выхода Франции в плей-офф Лиги наций

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Зидан вынес вердикт Мбаппе после выхода Франции в плей-офф Лиги наций Зинедин Зидан. Фото: ©Depositphotos/thenews2.com

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан оценил игру капитана команды и форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в заключительном матче группового этапа Лиги наций против Турции, завершившемся победой французов со счётом 2:1, передают Vesti.kz.

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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан оценил игру капитана команды и форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в заключительном матче группового этапа Лиги наций против Турции, завершившемся победой французов со счётом 2:1, передают Vesti.kz.

Зидан остался доволен выступлением Мбаппе

Капитан французской команды провёл на поле все 90 минут, однако на этот раз не отметился результативными действиями. При этом в семи предыдущих матчах нападающий неизменно забивал своим соперникам.

"Я очень доволен Килианом. Он много работал на команду и заслуживал забить два или три гола, но вратарь Турции совершил великолепные спасения.

Мбаппе сам создавал себе моменты, также мне понравилась его игра без мяча. Он блестяще справился с обязанностями капитана", – сказал в интервью TF1 Зидан.

Франция с первого места вышла в плей-офф Лиги наций

Сборная Франции завершила групповой этап на первом месте в группе A, набрав 13 очков и обеспечив себе выход в плей-офф.

Вторую строчку заняла Бельгия с 12 баллами, третьей стала Италия (10), а Турция завершила выступление без набранных очков.

Ранее Зидан высказался о конфликте с Мбаппе перед матчем с Турцией.

Мбаппе выбыл из состава сборной Франции после ссоры с Зиданом

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