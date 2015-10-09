Франция обыграла Турцию и выиграла группу Лиги наций

Сборная Франции по футболу одержала победу над Турцией в шестом туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Бордо и завершилась со счётом 2:1. Хозяева вышли вперёд на 49-й минуте после автогола Эмирхана Топчу. На 80-й минуте Эли Жуниор Крупи удвоил преимущество французов. Лишь на 90-й минуте Абдюлькерим Бардакджы отыграл один мяч.

Благодаря этому успеху подопечные Зинедина Зидана набрали 13 очков и вышли в четвертьфинал турнира с первого места в группе. Турция, потерпев шестое поражение, заняла последнее место в квартете и вылетит в Лигу В напрямую, если Сербия не проиграет Греции 16 ноября.

Бельгия вышла в четвертьфинал со второго места, а Италия расположилась на третьей строчке и останется в Лиге А.

Группа 1 Лиги А после шести матчей:

Франция - 13 очков;

Бельгия - 12;

Италия - 10;

Турция - 0.

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