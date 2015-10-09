Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Зидан двумя словами отреагировал на победу сына с новой сборной

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил выступление своего сына Луки Зидана за сборную Алжира по футболу, сообщают Vesti.kz.

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил выступление своего сына Луки Зидана за сборную Алжира по футболу, сообщают Vesti.kz.

27-летний вратарь вышел в стартовом составе на матч первого тура Кубка африканских наций-2025 против Судана и сохранил свои ворота неприкосновенности. В итоге команда Зидана одержала победу со счётом 3:0.

"Лука, браво", - написал Зидан в соцсетях.

Легендарный французский футболист лично присутствовал на матче между сборными Алжира и Судана.

Лука Зидан выступал за юношеские сборные Франции. В апреле 2020-го стало известно, что сборная Алжира и Лука Зидан достигли договорённости о выступлении вратаря за алжирскую национальную команду. Осенью 2025 года голкипер получил разрешение выступать за сборную Алжира, а дебютировал за команду 14 октября.

В текущем сезоне Лука Зидан провёл 14 матчей за "Гранаду", три из которых отыграл "на ноль". Всего за это время вратарь пропустил 18 мячей.

