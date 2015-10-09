Зидан двумя словами отреагировал на победу сына с новой сборной

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил выступление своего сына Луки Зидана за сборную Алжира по футболу, сообщают Vesti.kz.

27-летний вратарь вышел в стартовом составе на матч первого тура Кубка африканских наций-2025 против Судана и сохранил свои ворота неприкосновенности. В итоге команда Зидана одержала победу со счётом 3:0.

"Лука, браво", - написал Зидан в соцсетях.

Легендарный французский футболист лично присутствовал на матче между сборными Алжира и Судана.

Лука Зидан выступал за юношеские сборные Франции. В апреле 2020-го стало известно, что сборная Алжира и Лука Зидан достигли договорённости о выступлении вратаря за алжирскую национальную команду. Осенью 2025 года голкипер получил разрешение выступать за сборную Алжира, а дебютировал за команду 14 октября.

В текущем сезоне Лука Зидан провёл 14 матчей за "Гранаду", три из которых отыграл "на ноль". Всего за это время вратарь пропустил 18 мячей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!