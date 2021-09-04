Без Зайнутдинова. Сборные Казахстана и Финляндии объявили составы на матч отбора на ЧМ-2022

Сборные Казахстана и Финляндии по футболу объявили составы на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча пройдет в Хельсинки и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.

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Добавим, что в заявке сборной Казахстана отсутствует полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов. Кроме того, нападающий "Астаны" Абат Аимбетов впервые в карьере выведет команду на поле в качестве капитана.

Стартовый состав выглядит так: Игорь Шацкий (В) – Максат Тайкенов, Нуралы Алип, Темирлан Ерланов, Александр Марочкин, Еркин Тапалов – Рамазан Оразов, Георгий Жуков, Ян Вороговский – Айдос Таттыбаев, Абат Аймбетов (К).

Резерв: Дмитрий Непогодов (В), Мухаммеджан Сейсен (В) – Алибек Касым, Юрий Логвиненко, Сергей Малый, Марат Быстров – Исламбек Куат, Самат Жарынбетов, Асхат Тагыберген, Владислав Васильев, Султанбек Астанов – Артур Шушеначев.

Финляндия: Лукас Градецки (В) – Йере Уронен, Лео Вайсанен, Паулюс Аражуури, Дэниэл О'Шонесси, Николай Алхо – Расмус Шуллер, Онни Валакари, Роберт Тейлор – Йоэль Похьянпало, Теему Пукки.

Резерв: Джесси Йоронен (В), Карлйохан Эрикссон (В) – Роберт Иванов, Йокка Тойвио, Юкка Райтала – Николас Хямяляйнен, Пюрю Сойр, Тим Спарв, Каан Кайринен, Урхо Ниссиля – Маркус Форсс, Фредрик Йенсен.

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