"Такого бардака не было". Сборная Казахстана лишилась Покатилова на матч с Боснией и Герцеговиной в отборе к ЧМ-2022

Вратарь "Кайрата" Стас Покатилов не поможет сборной Казахстана по футболу в матче с Боснией и Герцеговиной в рамках отборочного цикла чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует инсайдер Айдын Кожахмет, у голкипера нет визы.

"Совершенно непонятные проблемы с визами у сборников продолжаются.

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов из-за перебора желтых карточек вынужден пропустить матч в Финляндии, но в игре с Боснией его также не будет, несмотря на то, что дисквалификация уже будет отбыта. И это не решение тренера. Вратарь "Кайрата" не летит в Сараево из-за отсутствия визы!

Я искренне не понимаю, что происходит в нашей горячо любимой федерации, но приходится констатировать факт: уровень организации в главном футбольном органе страны заметно упал. Я не припомню, чтобы прежде вопрос визы лишал команду сразу нескольких ее исполнителей. В Финляндию не поехали Зайнутдинов и Нургалиев, не факт, что им успеют добыть разрешение на въезд в Боснию. Теперь к ним еще добавился Покатилов.

Всякое бывало, но чтобы не могли оформить визы игрокам - такого бардака не было", - пишет источник.

Добавим, что матч с Финляндией состоится 4 сентября в Хельсинки, а 7-го числа Казахстан сыграет также на выезде с Боснией и Герцеговиной. Вместо Покатилова вызов в национальную команду получил вратарь "Астаны" Дмитрий Непогодов.

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