Без Зайнутдинова и Аймбетова. Превью необычного матча Казахстана перед супербитвой за Евро

В четверг, 14 марта, в Дубае (ОАЭ) состоится товарищеский матч между сборной Казахстана и национальной командой Туркменистана. Встреча пройдет в рамках подготовки казахстанской дружины к стыковым матчам на выход на Евро-2024. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем противостоянии.

Для соперников это тоже будет не самый обычный спарринг, так как команда Туркменистана готовится к отборочным матчам ЧМ-2026. 21 и 26 марта они сыграют со сборной Ирана - сначала на выезде, а затем дома. Поэтому две сборные помогут друг другу в рамках подготовки и проведут контрольную игру.

Матч пройдет в закрытом формате

Уже было объявлено, что данный матч пройдет в закрытом формате. К такому решению федерации обеих сторон пришли совместно. Это значит, что не будет ни трансляции, ни допуска зрителей на трибуны стадиона.

Но понятно, что задача у обеих команд - наработать новые сочетания, тактические элементы и сохранить все это в тайне от соперников. Так как впереди и Казахстан, и Туркменистан ждут серьезные матчи турнирного значения.

Как раньше играли Казахстан и Туркменистан

Это будет первая встреча между сборными Казахстана и Туркменистана за 30 лет. Первый официальный матч национальная команда Казахстана провела в июне 1992-го как раз против этого соперника. Тогда в Алматы хозяева одержали минимальную победу благодаря голу Владимира Нидергауса.

В сентябре они сыграли уже в столице Туркменистана - Ашхабаде. Тогда команды разошлись миром - 1:1, а у казахстанцев отличился Аскар Абильдаев. В апреле 1994-го сборные провели товарищеский матч в Ташкенте (Узбекистан). Команды голов не забили - 0:0.

Всего друг с другом Казахстан и Туркменистан сыграли три матча. Одна победа у сборной Казахстана, еще две встречи завершились вничью.

Первый матч в истории сборной Казахстана состоялся с Туркменистаном в 1992-м

Некоторые лидеры Казахстана не сыграют в матче

В полной мере опробовать состав на матч с Грецией в предстоящем спарринге не получится. Все из-за того, что сразу несколько ключевых футболистов не сыграют с Туркменистаном. В их числе Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов.

У обоих впереди по одному туру в турецкой Суперлиге. Кроме того, под вопросом участие Нуралы Алипа. Скорее всего, на него тренерский штаб Магомеда Адиева рассчитывать в этом матче не будет.

Дело в том, что за день до этого Алип проведет матч в Кубке России, и только после этого отправится в расположение сборной. Вряд ли он будет готов играть на следующий день, еще и после пути. С другой стороны, Нуралы все равно не сыграет с Грецией из-за дисквалификации, и рассматривать его кандидатуру на матч 21 марта, при всем желании, невозможно.

Что известно о составе соперников

Тренерский штаб сборной Туркменистана вызвал на мартовские матчи 24 футболистов. Подавляющее большинство выступает в местном чемпионате, и лишь трое играют за границей. Среди них 23-летний защитник белорусского "Витебска" Вепа Джумаев, 23-летний полузащитник кыргызстанского "Абдыш-Ата" Теймур Чарыев и 32-летний вингер гонконгского "Китчи" Руслан Мингазов.

Причем маловероятно, что они сыграют с Казахстаном. Так как команды Джумаева и Мингазова на днях проведут матчи в чемпионатах Беларуси и Гонконга, а клуб Чарыева за день до спарринга Казахстан - Туркменистан примет участие в полуфинале Кубка АФК (азиатский аналог Лиги Европы).

Вепа Джумаев

Мингазова вы можете знать по выступлениям в составах "Иртыша" (2019-2020), "Шахтера" (2020) и "Каспия" (2021). В 52 матчах в казахстанских турнирах он забил 11 голов и отметился шестью результативными передачами.

Также в составе туркменской сборной представлен 33-летний вингер Асланмурад Аманов, который в прошлом выступал в КПЛ. На его счету 38 матчей, два гола и пять ассистов за "Окжетпес" (2009, 2012) и "Иртыш" (2014).

Команду возглавляет молодой 36-летний специалист Мерген Оразов. Данный пост он занимает с января 2023 года. При нем сборная не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и пять раз проиграла. Разница голов - 5:14 в пользу соперников.

Руслан Мингазов в "Шахтере" (2020)

Напомним, что 21 марта в Афинах (Греция) пройдет полуфинальный матч стыковых матчей Евро-2024 с Грецией. В случае победы сборная Казахстана пробьется в финал отбора, где сыграет на выезде с победителем пары Грузия - Люксембург.

Фото: КФФ (1,2,4), сайт "Казахстанский футбол" (3), Turkmensport (5), ФК "Шахтер" (6)©️