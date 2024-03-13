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Без Зайнутдинова и Аймбетова. Превью необычного матча Казахстана перед супербитвой за Евро

Без Зайнутдинова и Аймбетова. Превью необычного матча Казахстана перед супербитвой за Евро
©КФФ

В четверг, 14 марта, в Дубае (ОАЭ) состоится товарищеский матч между сборной Казахстана и национальной командой Туркменистана. Встреча пройдет в рамках подготовки казахстанской дружины к стыковым матчам на выход на Евро-2024. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящем противостоянии.

Для соперников это тоже будет не самый обычный спарринг, так как команда Туркменистана готовится к отборочным матчам ЧМ-2026. 21 и 26 марта они сыграют со сборной Ирана - сначала на выезде, а затем дома. Поэтому две сборные помогут друг другу в рамках подготовки и проведут контрольную игру.

Матч пройдет в закрытом формате

Уже было объявлено, что данный матч пройдет в закрытом формате. К такому решению федерации обеих сторон пришли совместно. Это значит, что не будет ни трансляции, ни допуска зрителей на трибуны стадиона.

Но понятно, что задача у обеих команд - наработать новые сочетания, тактические элементы и сохранить все это в тайне от соперников. Так как впереди и Казахстан, и Туркменистан ждут серьезные матчи турнирного значения.

Как раньше играли Казахстан и Туркменистан

Это будет первая встреча между сборными Казахстана и Туркменистана за 30 лет. Первый официальный матч национальная команда Казахстана провела в июне 1992-го как раз против этого соперника. Тогда в Алматы хозяева одержали минимальную победу благодаря голу Владимира Нидергауса.

В сентябре они сыграли уже в столице Туркменистана - Ашхабаде. Тогда команды разошлись миром - 1:1, а у казахстанцев отличился Аскар Абильдаев. В апреле 1994-го сборные провели товарищеский матч в Ташкенте (Узбекистан). Команды голов не забили - 0:0.

Всего друг с другом Казахстан и Туркменистан сыграли три матча. Одна победа у сборной Казахстана, еще две встречи завершились вничью. 

Первый матч в истории сборной Казахстана состоялся с Туркменистаном в 1992-м

Некоторые лидеры Казахстана не сыграют в матче

В полной мере опробовать состав на матч с Грецией в предстоящем спарринге не получится. Все из-за того, что сразу несколько ключевых футболистов не сыграют с Туркменистаном. В их числе Бахтиер Зайнутдинов и Абат Аймбетов.

У обоих впереди по одному туру в турецкой Суперлиге. Кроме того, под вопросом участие Нуралы Алипа. Скорее всего, на него тренерский штаб Магомеда Адиева рассчитывать в этом матче не будет.

Дело в том, что за день до этого Алип проведет матч в Кубке России, и только после этого отправится в расположение сборной. Вряд ли он будет готов играть на следующий день, еще и после пути. С другой стороны, Нуралы все равно не сыграет с Грецией из-за дисквалификации, и рассматривать его кандидатуру на матч 21 марта, при всем желании, невозможно.

Что известно о составе соперников

Тренерский штаб сборной Туркменистана вызвал на мартовские матчи 24 футболистов. Подавляющее большинство выступает в местном чемпионате, и лишь трое играют за границей. Среди них 23-летний защитник белорусского "Витебска" Вепа Джумаев, 23-летний полузащитник кыргызстанского "Абдыш-Ата" Теймур Чарыев и 32-летний вингер гонконгского "Китчи" Руслан Мингазов.

Причем маловероятно, что они сыграют с Казахстаном. Так как команды Джумаева и Мингазова на днях проведут матчи в чемпионатах Беларуси и Гонконга, а клуб Чарыева за день до спарринга Казахстан - Туркменистан примет участие в полуфинале Кубка АФК (азиатский аналог Лиги Европы).

Вепа Джумаев

Мингазова вы можете знать по выступлениям в составах "Иртыша" (2019-2020), "Шахтера" (2020) и "Каспия" (2021).  В 52 матчах в казахстанских турнирах он забил 11 голов и отметился шестью результативными передачами.

Также в составе туркменской сборной представлен 33-летний вингер Асланмурад Аманов, который в прошлом выступал в КПЛ. На его счету 38 матчей, два гола и пять ассистов за "Окжетпес" (2009, 2012) и "Иртыш" (2014). 

Команду возглавляет молодой 36-летний специалист Мерген Оразов. Данный пост он занимает с января 2023 года. При нем сборная не одержала ни одной победы, трижды сыграла вничью и пять раз проиграла. Разница голов - 5:14 в пользу соперников.

Руслан Мингазов в "Шахтере" (2020)

Напомним, что 21 марта в Афинах (Греция) пройдет полуфинальный матч стыковых матчей Евро-2024 с Грецией. В случае победы сборная Казахстана пробьется в финал отбора, где сыграет на выезде с победителем пары Грузия - Люксембург.

Фото: КФФ (1,2,4), сайт "Казахстанский футбол" (3), Turkmensport (5), ФК "Шахтер" (6)©️

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Футбол Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу Казахстан Туркмения ОАЭ Чемпионат мира по футболу КФФ Зайнутдинов Бахтиер Аймбетов Абат Алип Нуралы Иртыш ФК Шахтер ФК Каспий ФК КПЛ Окжетпес ФК Адиев Магомед

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