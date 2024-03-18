Зайнутдинов захотел обрадовать страну в матчах Лиги наций

Полузащитник сборной Казахстана и турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов в интервью Sport Plus Qazaqstan высказал свое мнение о предстоящих матчах в Лиге наций, сообщают Vesti.kz.

"У Греции много хороших футболистов, которые выступают в "Ливерпуле", "Трабзонспоре". Все играют в хороших чемпионатах, так что будет тяжело. Если бы играли дома при своих трибунах, нам было бы легче. Конечно, для нас эти два матча - самые важные в истории. Есть надежда, хочется порадовать страну. Мы от себя приложим максимум усилий, и я надеюсь, что наши казахи полетят в Грецию и поддержат нашу команду", - заявил Зайнутдинов.